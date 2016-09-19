Популярная швейцарская газета опубликовала статью о Баку

Берн. 19 сентября. REPORT.AZ/ Статья о Баку опубликована в издающейся в Швейцарии крупнейшим тиражом воскресной газете Sonntags Zeitung. Как сообщает швейцарский корреспондент Report, cтатья под названием "Баку говорит с языками пламени" ("Baku speaks with fiery tongues") опубликована в разделе путешествий и повествует о необычной архитектуре зданий и безупречной чистоте улиц столицы Азербайджана.

Особое внимание в статье уделено Центру Гейдара Алиева, как достопримечательности, вызывающей особую гордость у местного населения.

Статья об Азербайджане в швейцарской газете призвана способствовать развитию туристического потенциала страны.