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Гаджиев: Влиятельные зарубежные медиа находятся в авангарде информационной войны против Азербайджана

Гаджиев: Влиятельные зарубежные медиа находятся в авангарде информационной войны против Азербайджана Помощник президента: Влиятельные зарубежные медиа находятся в авангарде информационной войны против Азербайджана
Медиа
20 июля 2025 г. 12:32
Гаджиев: Влиятельные зарубежные медиа находятся в авангарде информационной войны против Азербайджана

Многие влиятельные зарубежные медиа-организации систематически возглавляют дезинформационные кампании против Азербайджана.

Как передает корреспондент Report, об этом журналистам в кулуарах III Шушинского глобального медиафорума сообщил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что с первых лет независимости Азербайджан постоянно подвергался дезинформационным атакам, которые порой достигали уровня психологической войны.

"Вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев подробно говорил об этой проблеме. В первую очередь это нападки со стороны западных медиа-кругов. Однако сегодня, когда речь заходит о дезинформации, на первый план почему-то выдвигаются социальные сети или платформы искусственного интеллекта. Между тем, опыт Азербайджана показывает, что именно достаточно авторитетные медиа-организации, начиная от Le Figaro и далее, находятся в авангарде систематической дезинформационной кампании против Азербайджана", - сказал Гаджиев.

По словам Гаджиева, в социальных сетях с использованием искусственного интеллекта ведется широкая дезинформационная кампания на основе технологии "deep fake", которая искажает даже голоса официальных лиц Азербайджана.

Помощник президента подчеркнул, что армянские диаспоральные круги в свою очередь проводят кампании против Азербайджана с различными нарративами — искажая историю Карабаха и выдвигая на повестку дня религиозные темы.

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Версия на английском языке Presidential aide: Influential media outlets are at forefront of disinformation campaign against Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: Nüfuzlu media qurumları Azərbaycana qarşı dezinformasiya kampaniyasının aparılmasına ön sıradadırlar

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