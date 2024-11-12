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Помощник президента: В Азербайджане полностью обеспечены верховенство закона и свобода медиа

Помощник президента: В Азербайджане полностью обеспечены верховенство закона и свобода медиа В Азербайджане полностью обеспечены верховенство закона и свобода медиа.
Медиа
12 ноября 2024 г. 14:15
Помощник президента: В Азербайджане полностью обеспечены верховенство закона и свобода медиа

В Азербайджане полностью обеспечены верховенство закона и свобода медиа.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил журналистам в рамках COP29.

По его словам, в COP29 участвуют более 200 журналистов из Азербайджана, в том числе здесь присутствуют и представители "Радио Свобода", осуществляющего незаконную деятельность на территории страны.

"Это означает, что в Азербайджане полностью обеспечены верховенство закона и свобода медиа", - сказал Гаджиев.

Он отметил, что случаев преследования сотрудников "Радио Свобода" за их журналистскую деятельность не было, речь идет о процессах, связанных с их деятельностью, не относящейся к журналистике. "Статус журналиста не дает права нарушать закон. Здесь речь идет о незаконном обороте крупных денежных сумм, что является нарушением законов Азербайджана. К сожалению, некоторые ресурсы, считающие себя медиа-органами, включая "Радио Свобода", занимаются популизмом и шоу-пропагандой", - заявил помощник президента.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: Azərbaycanda qanunun aliliyi və media azadlığı tam təmin olunur

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