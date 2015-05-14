Помощник президента Азербайджана встретился с руководителями агентств Press Association и Associated Press

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ 14 мая помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов встретился с находящимися с визитом в Баку по приглашению АЗЕРТАДЖ генеральным исполнительным директором британского информационного агентства Press Association, президентом Европейского альянса информационных агентств Клайвом Маршалом и вице-президентом американского агентства Associated Press Джоном Данишевским.

Как сообщает Report, помощник президента Али Гасанов подробно проинформировал гостей о ситуации со свободой слова и информации в Азербайджане, деятельности средств массовой информации, государственной заботе об их развитии. Говоря о подготовке к I Европейским играм в Азербайджане, Али Гасанов выразил уверенность в том, что партнеры АЗЕРТАДЖ, являющегося официальным информационным агентством "Баку-2015", - Associated Press и Press Association будут широко освещать это спортивное мероприятие.

Али Гасанов подчеркнул, что правительство Азербайджана примет все необходимые меры для организации на высоком уровне предстоящих в Баку в 2016 году под председательством АЗЕРТАДЖ V Всемирного конгресса новостных агентств и Генеральной ассамблеи Организации информационных агентств стран Азии и Тихого Океана.

Президент Европейского альянса информационных агентств Клайв Маршал отметил, что на заседании Всемирного Совета новостных агентств, которое состоялось в марте нынешнего года в Баку, были обсуждены вопросы освещения I Европейских игр и подготовки к Всемирному конгрессу новостных агентств. Как друг АЗЕРТАДЖ и Азербайджана он выразил готовность оказать необходимую поддержку в развитии, решении проблем и повышении профессионализма медиа в нашей стране.

Вице-президент агентства Associated Press Джон Данишевский подчеркнул, что как представители информационных агентств они окажут помощь развитию медиа в Азербайджане и успешному проведению Всемирного конгресса новостных агентств.

На встрече был проведен обмен мнениями по вопросам свободы печати, развития плюрализма, усиления независимости медиа, применения современных стандартов, существующих в мире.

Гости выразили признательность помощнику президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанову за теплую встречу.