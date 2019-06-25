Поминки по Ширмамеду Гусейнову пройдут в мечети "Тезепир"

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Поминки по выдающемуся азербайджанскому ученому, вписавшему свое имя в историю азербайджанской печати, лауреату Высшей премии медиа, президентского стипендиата, профессора кафедры истории прессы и идеологических методов работы Бакинского государственного университета (БГУ) Ширмамеду Гусейнову пройдут в мечети "Тезепир".

Как сообщает Report, после похорон участники траурной церемонии отправились на поминки в указанную мечеть.

"Третий день" поминок для женщин начнется 26 июня в 11:00, а для мужчин - в 13:00.