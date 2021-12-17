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Политические партии будут осуществлять трансляцию в интернете и на Youtubе

Политические партии будут осуществлять трансляцию в интернете и на Youtubе В новом законопроекте "О СМИ" внесена ясность в вопрос о запрете на создание политическими партиями и государственными органами печатных СМИ.
Медиа
17 декабря 2021 г. 15:00
Политические партии будут осуществлять трансляцию в интернете и на Youtubе

В новом законопроекте "О медиа" внесена ясность в вопрос о запрете на создание политическими партиями и государственными органами печатных СМИ.

Как сообщает Report, председатель комитета по правам человека Милли Меджлиса Захид Орудж заявил, что интерес политической партии заключается в том, чтобы прийти к власти, а цель государственных органов - осуществлять функции, предусмотренные законодательством.

Выступая сегодня на совместном заседании парламентских комитетов по правовой политике, государственному строительству и правам человека в ходе обсуждения законопроекта “О медиа” во втором чтении, председатель комитета сказал: “Мы заявляем о признании понятия государственных СМИ только за двумя-тремя субъектами. То есть политическая партия продолжит трансляции посредством интернета или в Youtube. Если политическая партия хочет стать владельцем телеканала и вещать посредством спутниковой связи в общегосударственном масштабе, значит она занимается информационной деятельностью. Это может считаться дискриминацией по отношению к другим”.

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Версия на азербайджанском языке Siyasi partiyalar yenə də internetdə, yutubda yayım həyata keçirəcək

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