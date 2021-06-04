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Погибшим в Кельбаджаре работникам СМИ будет присужден статус шехида

Погибшим в Кельбаджаре работникам СМИ будет присужден статус шехида "Всех нас потрясло, что наши коллеги - корреспондент АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов (Алиоглу), оператор AZTV Сирадж Абышов и заместитель исполнительного представителя по селу Сусузлуг Ариф Алиев погибли, подорвавшись на мине в Кельбаджарском районе. Это прод
Медиа
4 июня 2021 г. 15:09
Погибшим в Кельбаджаре работникам СМИ будет присужден статус шехида
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"Всех нас потрясло, что наши коллеги - корреспондент АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов (Алиоглу), оператор AZTV Сирадж Абышов и заместитель исполнительного представителя по селу Сусузлуг Ариф Алиев погибли, подорвавшись на мине в Кельбаджарском районе. Это продолжение преступлений Армении против гражданских лиц, армянского террора, погубившего человечество".

Как передает Report, об этом сообщил представитель Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов.

Он отметил, что гражданским лицам, погибшим в результате армянской военной провокации, в соответствии с законодательством также присуждается статус шехида:

"Магерраму Ибрагимову, Сираджу Абышову и Арифу Алиеву, погибшим при исполнении служебных обязанностей, также будет присужден статус шехидов.

Да упокоит Всевышний души погибших, терпения их родным!"

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Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərdə həlak olmuş media işçilərinə şəhid statusu veriləcək - VİDEO

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