Подвергнувшиеся давлению в Нардаране представители СМИ привлечены к следствию

Они дали показания следствию

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники телеканала Azad Azərbaycan (ATV), подвергнувшиеся давлению в поселке Нардаран города Баку, привлечены к следствию, начатому в связи с произошедшими событиями.

Как сообщает Report, водитель, корреспондент и оператор ATV привлечены к следствию. Они ответили на вопросы о давлениях на них в поселке Нардаран, а также нанесении ущерба автомобилю телеканала.

Отметим, что министерство внутренних дел 26 ноября провело операцию в Нардаране. После операции на несколько сотрудников СМИ, приехавших на съемки в поселке, было оказано давление. Председатель Совета прессы, депутат Афлатун Амашов осудил это. "Совет прессы надеется, что правоохранительные органы отнесутся к вопросу со всей серьезностью и предпримут соответствующие правовые меры", - отметил А.Амашов.