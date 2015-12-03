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    Подвергнувшиеся давлению в Нардаране представители СМИ привлечены к следствию

    Они дали показания следствию

    Они дали показания следствию 

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники телеканала Azad Azərbaycan (ATV), подвергнувшиеся давлению в поселке Нардаран города Баку, привлечены к следствию, начатому в связи с произошедшими событиями.

    Как сообщает Report, водитель, корреспондент и оператор ATV привлечены к следствию. Они ответили на вопросы о давлениях на них в поселке Нардаран, а также нанесении ущерба автомобилю телеканала. 

    Отметим, что министерство внутренних дел 26 ноября провело операцию в Нардаране. После операции на несколько сотрудников СМИ, приехавших на съемки в поселке, было оказано давление. Председатель Совета прессы, депутат Афлатун Амашов осудил это. "Совет прессы надеется, что правоохранительные органы отнесутся к вопросу со всей серьезностью и предпримут соответствующие правовые меры", - отметил А.Амашов.

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