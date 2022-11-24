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Подписку на газеты и журналы можно будет оформить онлайн в Азербайджане

Подписку на газеты и журналы можно будет оформить онлайн в Азербайджане 11:03 Электронная платформа "E-köşk", разработанная с учетом широкого применения передовых технологий в сфере СМИ и наблюдаемыми современными тенденциями, представляет собой программное обеспечение для организации абонемента и реализации цифровой печатно
Медиа
24 ноября 2022 г. 11:42
Подписку на газеты и журналы можно будет оформить онлайн в Азербайджане

Электронная платформа "E-köşk", разработанная с учетом широкого применения передовых технологий в сфере СМИ и современными тенденциями, представляет собой программное обеспечение для подписки и сбыта цифровой печатной продукции.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства развития СМИ (MEDIA) Ахмет Исмайлов на церемонии презентации платформы электронного распространения газет и журналов E-köşk.

По его словам, платформа предназначена для того, чтобы сделать традиционные печатные СМИ более доступными для читателей и предоставлять легкий доступ к газетам и журналам из постоянно обновляемой базы данных:

"Платформа, предоставленная в пользование субъектов печатных СМИ и читателей, гарантирует, что доходы, полученные от электронной подписки и продажи газет и журналов, поступают непосредственно на банковские счета субъектов СМИ. Цены определяются свободно самими субъектами".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qəzetlərin abunə və satışı elektron qaydada təşkil ediləcək

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