Подписку на газеты и журналы можно будет оформить онлайн в Азербайджане

11:03 Электронная платформа "E-köşk", разработанная с учетом широкого применения передовых технологий в сфере СМИ и наблюдаемыми современными тенденциями, представляет собой программное обеспечение для организации абонемента и реализации цифровой печатно

Электронная платформа "E-köşk", разработанная с учетом широкого применения передовых технологий в сфере СМИ и современными тенденциями, представляет собой программное обеспечение для подписки и сбыта цифровой печатной продукции.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства развития СМИ (MEDIA) Ахмет Исмайлов на церемонии презентации платформы электронного распространения газет и журналов E-köşk.

По его словам, платформа предназначена для того, чтобы сделать традиционные печатные СМИ более доступными для читателей и предоставлять легкий доступ к газетам и журналам из постоянно обновляемой базы данных:

"Платформа, предоставленная в пользование субъектов печатных СМИ и читателей, гарантирует, что доходы, полученные от электронной подписки и продажи газет и журналов, поступают непосредственно на банковские счета субъектов СМИ. Цены определяются свободно самими субъектами".