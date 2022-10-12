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Подписан меморандум о сотрудничестве между агентством MEDİA и Советом прессы Азербайджана

Подписан меморандум о сотрудничестве между агентством MEDİA и Советом прессы Азербайджана Подписан меморандум о сотрудничестве между Агентством по развитию медиа (MEDİA) и Советом по печати Азербайджана.
Медиа
12 октября 2022 г. 11:59
Подписан меморандум о сотрудничестве между агентством MEDİA и Советом прессы Азербайджана

Подписан меморандум о сотрудничестве между Агентством по развитию медиа (MEDİA) и Советом прессы Азербайджана.

Как сообщает Report, целью подписания документа является установление эффективных и взаимовыгодных отношений сотрудничества между агентством MEDİA и Советом прессы в направлении реализации совместных проектов, прозрачность медиа-среды, повышение профессионализма журналистов и медиаграмотности общества, координация других мероприятий.

Меморандум подписали исполнительный директор Агентства по развитию медиа Ахмед Исмаилов и председатель Совета прессы Рашад Маджид.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMEDİA Agentliyi və Azərbaycan Mətbuat Şurası arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb

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