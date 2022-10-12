Подписан меморандум о сотрудничестве между агентством MEDİA и Советом прессы Азербайджана

Подписан меморандум о сотрудничестве между Агентством по развитию медиа (MEDİA) и Советом прессы Азербайджана.
Как сообщает Report, целью подписания документа является установление эффективных и взаимовыгодных отношений сотрудничества между агентством MEDİA и Советом прессы в направлении реализации совместных проектов, прозрачность медиа-среды, повышение профессионализма журналистов и медиаграмотности общества, координация других мероприятий.
Меморандум подписали исполнительный директор Агентства по развитию медиа Ахмед Исмаилов и председатель Совета прессы Рашад Маджид.