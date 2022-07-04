PhotoStock: эксклюзивные снимки от профессиональных фотографов

Запущен сайт проекта PhotoStock (www.photostock.az) - одного из крупнейших фотобанков, где представлены работы многих фотографов, посвященные различным темам.

Запущен сайт проекта PhotoStock ( www.photostock.az ) - одного из крупнейших фотобанков, где представлены работы многих фотографов, посвященные различным темам.

Как сообщает Report, на сайте пользователи смогут получить доступ к качественным, интересным и профессионально снятым фотографиям.

Фотобанк предлагает пользователям только эксклюзивные фото, гарантируя подлинность и качество каждого снимка.

Кроме того, PhotoStock будет предоставлять фотографии на платной основе. Цены зависят от размера и качества снимка. Также материалы можно будет использовать бесплатно, но с логотипом.

Компания может проводить съемки на заказ.

Ознакомиться с работами PhotoStock можно и через аккаунты в социальных сетях:

https://www.facebook.com/GlobalPhotoStock

https://twitter.com/PhotoStockaz

https://www.instagram.com/globalphotostock/

https://www.youtube.com/channel/UCON0S58F0q3GBaw09vX0Jcw

https://t.me/photostockaz