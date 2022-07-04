PhotoStock: эксклюзивные снимки от профессиональных фотографов

Запущен сайт проекта PhotoStock (
Как сообщает Report, на сайте пользователи смогут получить доступ к качественным, интересным и профессионально снятым фотографиям.
Фотобанк предлагает пользователям только эксклюзивные фото, гарантируя подлинность и качество каждого снимка.
Кроме того, PhotoStock будет предоставлять фотографии на платной основе. Цены зависят от размера и качества снимка. Также материалы можно будет использовать бесплатно, но с логотипом.
Компания может проводить съемки на заказ.
Ознакомиться с работами PhotoStock можно и через аккаунты в социальных сетях: