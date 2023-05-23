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Песков: Взаимодействие СМИ - важная часть двустороннего сотрудничества России и Азербайджана

Песков: Взаимодействие СМИ - важная часть двустороннего сотрудничества России и Азербайджана Взаимодействие по линии СМИ - важная составляющая общего комплекса двустороннего сотрудничества России и Азербайджана.
Медиа
23 мая 2023 г. 16:27
Песков: Взаимодействие СМИ - важная часть двустороннего сотрудничества России и Азербайджана
rusvesna.su

Взаимодействие по линии СМИ - важная составляющая общего комплекса двустороннего сотрудничества России и Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Диалог по линии СМИ чрезвычайно важен и полезен. Взаимодействие по линии СМИ - важная составляющая общего комплекса наших двусторонних отношений. Надеемся, что оно продолжится и будет расширяться",- заявил Песков, комментируя проходящий сегодня в Москве круглый стол "Россия-Азербайджан: актуальные вопросы сотрудничества медиа".

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Версия на английском языке Peskov: Media interaction - important part of Russia-Azerbaijan co-op
Версия на азербайджанском языке Peskov: “KİV vasitəsilə qarşılıqlı əlaqə Rusiya və Azərbaycan arasında ikitərəfli əməkdaşlığın mühüm hissəsidir”

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