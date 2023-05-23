Песков: Взаимодействие СМИ - важная часть двустороннего сотрудничества России и Азербайджана

Взаимодействие по линии СМИ - важная составляющая общего комплекса двустороннего сотрудничества России и Азербайджана.

Взаимодействие по линии СМИ - важная составляющая общего комплекса двустороннего сотрудничества России и Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Диалог по линии СМИ чрезвычайно важен и полезен. Взаимодействие по линии СМИ - важная составляющая общего комплекса наших двусторонних отношений. Надеемся, что оно продолжится и будет расширяться",- заявил Песков, комментируя проходящий сегодня в Москве круглый стол "Россия-Азербайджан: актуальные вопросы сотрудничества медиа".