Перейдут ли к цифровому вещанию радиостанции Азербайджана?

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ "В Азербайджане не приняты стандарты цифрового радиовещания. В целом, работы в этом направлении не предусматриваются".

Об этом Report заявил заведующий техническим отделом Национального совета телерадиовещания Иса Мамедов.

По его словам, сейчас все радиостанции в Азербайджане вещают в аналоговом режиме FM-диапазона: "В различных странах мира помимо аналогового запущено и цифровое радиовещание. Например, в Германии уровень цифрового радиовещания близок к 100%, однако этим видом вещания пользуются лишь 10% населения. В большинстве европейских стран существует цифровое радиовещание. Но население отдает предпочтение аналоговому вещанию, так как цифровое радиовещание создает для людей ряд проблем".

И.Мамедов подчеркнул, что переход к цифровому радиовещанию в Азербайджане может в основном привести к проблемам в автомобилях: "При наличии в Азербайджане цифрового радиовещания, владельцам автомобилей придется приобрести специальный аппарат, который будет стоит как минимум 100 манатов. В Азербайджане для каждой радиостанции действуют отдельные передатчики аналогового вещания".