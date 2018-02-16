 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Педагог БГУ получила новую должность

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Доцент кафедры теле- и радиожурналистики Бакинского государственного университета (БГУ), кандидат филологических наук, бывшая заведующая кафедрой БГУ Айнур Керимова назначена на новую должность.

    Как сообщает Report, она назначена завотделом коммуникаций и информационных технологий в новосозданном Агентстве продовольственной безопасности.

    Напомним, что А.Керимова родилась в Сумгайыте. Она обучалась на факультете журналистики БГУ. В 2008 году защитила кандидатскую диссертацию по теме "Международные связи азербайджанского телевидения: сегодняшний день и перспективы".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi