Педагог БГУ получила новую должность

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Доцент кафедры теле- и радиожурналистики Бакинского государственного университета (БГУ), кандидат филологических наук, бывшая заведующая кафедрой БГУ Айнур Керимова назначена на новую должность.

Как сообщает Report, она назначена завотделом коммуникаций и информационных технологий в новосозданном Агентстве продовольственной безопасности.

Напомним, что А.Керимова родилась в Сумгайыте. Она обучалась на факультете журналистики БГУ. В 2008 году защитила кандидатскую диссертацию по теме "Международные связи азербайджанского телевидения: сегодняшний день и перспективы".