Пашинян передумал покидать ОДКБ и рвать с РФ: Чего боится премьер Армении

Армянский лидер Никол Пашинян на этой неделе пропустит саммит ОДКБ, но при этом обещает не пользоваться правом вето и не мешать союзникам подписать на саммите документы. Таким образом, он по-прежнему сидит на двух стульях — работу ОДКБ бойкотирует, но и д

Армянский лидер Никол Пашинян на этой неделе пропустит саммит ОДКБ, но при этом обещает не пользоваться правом вето и не мешать союзникам подписать на саммите документы. Таким образом, он по-прежнему сидит на двух стульях — работу ОДКБ бойкотирует, но и дразнить союзников угрозой выйти из Организации перестал.

Как передает Report , издание NEWS.ru подготовило статью о причинах противоречивых действий армянского премьера.

Пашинян не препятствует работе своих союзников по ОДКБ

Ереван не против принятия согласованных документов на саммите ОДКБ, хотя на мероприятии делегации Армении не будет, заявил во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Армения участвовать не будет, но ее представители заранее сообщили, что ничего не имеют против принятия на саммите соответствующих согласованных документов", — сказал Ушаков.

В четверг в Астане состоится сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, в которой примет участие и российский лидер Владимир Путин, а также президенты Казахстана, Белоруссии, Кыргызстана и Таджикистана.

Москва уважает самостоятельный курс Еревана, подчеркнул Ушаков. В то же время страна остается полноправным членом ОДКБ, и за ней сохраняются "все соответствующие права и обязанности", напомнил он. "Двери для физического возврата Армении к работе в ОДКБ открыты, и мы надеемся, что все-таки армянские представители рано или поздно возобновят свое сотрудничество в рамках этой организации", — сказал помощник президента России.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян жаловался, что "ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее будущему существованию и суверенитету". Две страны из Организации помогали не Армении, а Азербайджану во время войны в Карабахе в 2020 году, утверждал он. Но не назвал их вслух.

В чем заключается интерес Пашиняна

Казалось бы, остальные союзники должны поставить вопрос ребром: или участвуете, или не участвуете, однако в Москве прекрасно понимают игру, которую затеял армянский премьер, высказал мнение в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. "Смысл игры простой: возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном исключать нельзя. Сейчас Пашинян, выполняя задачи своих зарубежных кураторов, отказывается заключать мир с Баку. Таким образом Пашинян пытается как-то пройти между струйками на фоне армянского общественного мнения", — полагает Мирзоян.

По мнению эксперта, армянскому лидеру хотелось бы выйти из ОДКБ и спровоцировать войну с соседом, по итогам которой можно будет окончательно превратить Армению в "большую американскую военную базу", а с другой — "вину за поражение в войне свалить на Россию".

"С этой точки зрения Пашиняну очень нужно, чтобы Армению выгнали из ОДКБ. Тогда все пашиняновские СМИ будут объяснять очередное поражение от Азербайджана очень просто: Россия выгнала Армению из ОДКБ, лишив тем самым защиты. И сразу встанет вопрос о принятии французской защиты, американской и так далее", — прогнозирует эксперт.

СМИ: Армения получит от Греции российские зенитки

Греция договорилась с Францией о том, что передаст Армении российские системы ПВО, сообщили во вторник греческие СМИ со ссылкой на источники. Решение принято с учетом того, что в армянские военные умеют пользоваться российским оружием и в республике к нему есть запчасти. Греческие военные в условиях антироссийских санкций, наоборот, не могут использовать эти вооружения. Взамен Афины рассчитывают получить зенитные системы израильского производства.

В декабре 2023 года Армения и Греция подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Позже министр обороны Греции Никос Дендиас уточнил, что Афины будут сотрудничать с Ереваном с учетом уроков конфликта в Карабахе.

Теперь же греки передадут зенитно-ракетные комплексы "С-300", "ТОР-М1" и "Оса-АКМ". Предполагается, что это не чисто греческая инициатива, а результат договоренности с третьим партнером — Францией. Для Афин укреплять военный потенциал Еревана — стратегический выбор, поскольку сильная Армения будет противовесом Турции, которая, в свою очередь, помогает Азербайджану, пишет портал enikos.gr.

Портал напоминает, что ранее предполагалось передать ЗРК Украине, но теперь Генштаб рассматривает "другие, не менее выгодные альтернативы".

В феврале представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала о том, что Москва намерена добиваться от Афин выполнения договоренностей о запрете передавать российское оружие третьим сторонам. По ее словам, греческих политиков уже неоднократно предостерегали от нарушения межправительственного соглашения о военно-техническом сотрудничестве. Этот документ РФ и Греция подписали 30 октября 1995 года.

Ереван дружит с РФ в сфере экономики и бойкотирует ее в политике

Армения продолжает модернизировать свою армию с помощью других стран, не только посредством Греции. Так, в понедельник источники агентства ANI в Министерстве обороны Индии сообщили, что Ереван получил первую партию реактивных систем залпового огня Pinaka индийской разработки. Армения входит в тройку крупнейших импортеров индийского оружия наряду с США и Францией, отметили собеседники. Всего армяне заказали 15 индийских ЗРК общей стоимостью $720 млн.

Армения игнорирует военно-политических союзников по ОДКБ, но одновременно развивает торговлю с Москвой, отмечают эксперты, — и такую двойственную позицию премьер-министр Никол Пашинян занял давно.

"В Ереване считают, что ОДКБ не выполняет свои функции по защите Армении, поэтому принимать участие в мероприятиях ОДКБ отказываются. Но при этом отказываются и покидать организацию. Пашинян говорит: то выходим, то не выходим. В итоге он изобрел формулу — „заморозить“ участие в ОДКБ", — говорит Мирзаян. Эксперт напоминает: в уставных документах ОДКБ такой формулировки нет.

"Но Москва в игры Пашиняна не играет, а берет паузу и смотрит, условно говоря, до какой степени Пашинян может обнаглеть. Российское руководство, к чести его, пока ведет себя очень аккуратно", — считает политолог.

Товарооборот между Москвой и Ереваном продолжает расти

Ереван стремится политически отдалиться от России и это проявляется во всем, говорит независимый военный эксперт Александр Храмчихин. "Даже наше оружие Пашинян хочет закупать не у нас, а через Индию или Грецию. Ничего нового. Это его принципиальная позиция уже давно. Даже вопросы экономии — где и почем закупать, дороже или дешевле, — уже роли не играют", — пояснил NEWS.ru Храмчихин.

А заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин заметил, что в последние месяцы Ереван перестал угрожать выходом из ОДКБ. Он не исключает, что на поведение Пашиняна повлиял намечающийся разворот во внешней политике соседней Грузии, через которую пролегает единственный сухопутный маршрут между Арменией и Евросоюзом.

"Некоторое потепление в отношениях Москвы и Тбилиси могло повлиять и на риторику, и на действия Пашиняна. При всей своей „антироссийскости“ он — все-таки прагматичный политик. Он должен учитывать, что Армения географически далеко от Франции или США, а вот Россия и Грузия — близко. Конечно, это не главное в мотивации Пашиняна, но в какой-то мере он учитывает новый тренд в российско-грузинских отношениях", — сказал NEWS.ru Козюлин.

Москва рассчитывает в этом году выйти на рекордный товарооборот с Ереваном, сообщил посол России в Армении Сергей Копыркин. "Если говорить о конкретных цифрах, то уже в первом полугодии 2024-го товарооборот между Россией и Арменией превысил отметку в $8,3 млрд, перекрыв показатели за весь прошлый год — $7,4 млрд. Рассчитываем сохранить набранные темпы и выйти на рекордные $14-16 млрд", — отметил посол.

По словам дипломата, готовится запуск новых совместных экономических проектов, — они помогут развитию промышленности Армении, создадут новые рабочие места и увеличат налоговые поступления в бюджет.