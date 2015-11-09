​Парламентские журналисты провели в Гёйгеле акцию флага

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Группа членов Союза парламентских журналистов (СПЖ) 9 ноября посетила Гёйгель по случаю Дня государственного флага - 9 ноября.

Как сообщает Report, в ходе визита, состоявшегося по инициативе и организации СПЖ, журналисты сначала посетили Площадь флага в центре Гёйгельского района. Воздвигнутый на площади 50-метровый флаг виден со всех точек района.

Затем журналисты провели акцию флага в расположенных вблизи линии фронта селах. Члены СПЖ раздали жителям маленькие флаги и провели опрос по истории создания флага Азербайджанской Республики и значениях цветов на флаге. Большинство среди них составляли школьники, которым журналисты рассказали об истории создания флага в 1918 году по решению парламента Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

Живущие на линии соприкосновения с врагом гёйгельцы выразили уверенность, что азербайджанский флаг в скором времени будет развеваться на освобожденных нашей армией от оккупации землях - Кельбаджаре, Лачине, Ханкенди и других районах.

В завершение двухдневного визита члены СПЖ посетили Национальный парк Гёйгель, где отметили праздник.