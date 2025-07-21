Паоло фон Ширах: Азербайджан нацелен на превращение в региональный хаб на Южном Кавказе

Паоло фон Ширах: Азербайджан нацелен на превращение в региональный хаб на Южном Кавказе

В выступлении президента Азербайджана Ильхама Алиева на встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума прозвучали амбициозные идеи о будущем страны.

Об этом корреспонденту Report заявил президент Института глобальной политики, профессор политологии и международных отношений Университета Bay Atlantic (BAU) в Вашингтоне Паоло фон Ширах (Paolo von Schirach).

"В частности, можно сделать вывод, что Азербайджан нацелен на превращение в региональный хаб на Южном Кавказе, который станет ключевым звеном для торговли, инвестиций, бизнеса, туризма и гуманитарных обменов между Европой, Центральной Азией и Ближним Востоком", - сказал профессор.

Фон Ширах отметил, что у него была прекрасная возможность задать президенту Алиеву вопрос во время недавней поездки в Ханкенди — о том, каким он видит будущее страны после завершения конфликта с Арменией. "Понимаю, что впереди еще предстоит решить немало вопросов, но значительная часть проблем уже позади", — подчеркнул он.

По словам эксперта, его особенно интересовала стратегия экономического развития Азербайджана и меры, предпринимаемые правительством для привлечения прямых иностранных инвестиций.

"У Азербайджана огромный потенциал. Восстановление Карабаха открывает значительные возможности для инвесторов, желающих внести вклад в возвращение нормальной жизни людей, пострадавшим от многолетней оккупации. Но этим дело не ограничивается. Президент Ильхам Алиев очень четко изложил видение будущего: страна стремится стать важнейшим транспортно-логистическим и экономическим узлом, соединяющим Восток и Запад. И если в регионе будет обеспечен стабильный мир, эта цель вполне достижима. Это шанс, от которого выиграют все", — подчеркнул Паоло фон Ширах.