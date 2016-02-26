​От учредителей религиозных изданий будут требовать заключение Госкомитета по работе с религиозными структурами

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Министерство юстиции Азербайджана внесло изменения в "Правила приема и учета обращений об учреждении печатных изданий".

Как сообщает Report, документ подписан министром юстиции Фикретом Мамедовым.

Согласно изменениям, при приеме обращений об учреждении печатного издания будет требоваться заключение Государственного комитета по работе с религиозными структурами.

Так, в документе отмечается, что желающие учредить печатное издание юридические, физические лица или же их полномочные представители обязаны за 7 дней до публикации издания официально обратиться в министерство юстиции с составленным в двух экземплярах заявлением.

При утверждении печатного издания физическим лицом к заявлению должна прилагаться копия документа, подтверждающего его личность. При учреждении печатного издания юридическим лицом к заявлению должны прилагаться утвержденная в нотариальном порядке копия устава юридического лица (при учреждении коммерческой или религиозной структуры), копия документа, удостоверяющего личность редактора (главного редактора), утвержденная в нотариальном порядке копия документа, подтверждающего наличие высшего образования у редактора (главного редактора) печатного издания. В случае использования в названии издания названий государственных и международных структур, управлений, учреждений и органов местного самоуправления, к документам должно быть приложено заверенное руководителем указанной структуры его письменное согласие. При использовании в названии издания имен выдающихся личностей Азербайджана, к документам необходимо приложить письменное разрешение или же копию утвержденного в нотариальном порядке удостоверяющего личность документа их близких родственников (дедушек, бабушек, родителей, опекунов, приемных детей, родных или сводных братьев и сестер, супругов, детей, внуков) или же наследников и заключение Государственного комитета по работе с религиозными структурами об утверждении религиозного печатного органа.