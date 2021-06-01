Остановлено вещание Lider TV

Сегодня приостановлено вещание телеканала Lider TV.

Сегодня остановлено вещание телеканала Lider TV.

Как сообщает Report, 24 мая Национальный совет по телерадиовещанию (НСТР) принял решение о приостановлении лицензии "Lider TV".

Согласно постановлению, учитывая, что банкротство ООО "Lider TV и Radio - Azerbaijan" подтверждено вступившим в законную силу решением суда, Национальный совет по телерадиовещанию приостановил действие лицензии №169 от 19 января 2018 года, выданной ООО "Lider TV и Radio-Azerbaijan" на общереспубликанское телевизионное и радиовещание и обязал ООО "Lider TV и Radio-Azerbaijan" прекратить свое вещание с 00:00 часов 01 июня 2021 года.