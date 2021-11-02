Основатель портала AzerHistory: Историю страны мы собираем по крупицам

Интервью Report с основателем, руководителем научно-популярного портала по истории Азербайджана – AzerHistory.com, Теймуром Талышинским.

Интервью Report с основателем, руководителем научно-популярного портала по истории Азербайджана – AzerHistory.com, Теймуром Талышинским.

- Как вам пришла идея данного проекта? Почему именно история?

- Идея зародилась, можно сказать, случайно. Это произошло в 2018 году. Я на тот момент сильно увлекся историей Азербайджана, и чем больше читал, тем больше было мыслей, что этим всем надо делиться, распространять. Тогда, как мне казалось, истории не особо много места уделялось в азербайджанском сегменте интернета, по разным причинам. Захотелось в какой-то мере восполнить этот пробел.

- Почему вы решили делать портал на русском языке?

- Каждый год в Азербайджане печатается большое количество книг - большая часть из них на азербайджанском языке. То есть, печатаем "сами для своих". Для пропаганды истории Азербайджана на международном уровне этого мало. С другой стороны, печатать книги - удовольствие недешевое, и нередко авторы сами печатают свои труды по своим же средствам. Если нет финансовой поддержки, спонсорства, заниматься созданием и распространением книг довольно тяжело. В результате, идея пропаганды истории Азербайджана упирается в пределы страны, а за ее пределами говорят на русском и английском. Мы решили начать с русского, есть планы и на английскую версию.

- Какие сложности на сегодня испытывает история Азербайджана?

- Я думаю, в какой-то момент, эта отрасль науки стала развиваться неравномерно. Мы долгое время продолжали делать акцент на самых важных элементах, при этом упуская все остальное. История Азербайджана не ограничивается историей карабахского конфликта и названием старых улиц и зданий Баку - а именно такое впечатление создавалось, когда мы начинали погружаться во все это дело. Работа AzerHistory показала, что огромный пласт нашего прошлого все еще ждет своих исследователей.

- Что интересного вам удалось найти? Можете привести примеры?

- Ну, например многие в Азербайджане и за его пределами не знают, как создавалась и велась первая азербайджанская газета "Экинчи", какие там были разделы, кто печатался и так далее. Про азербайджанского путешественника Гаджи Зейналабдина Ширвани, который путешествовал около 40 лет и писал об этом, тоже не все знают. Или, например, подробности того, как знаменитый Бюль-Бюль ездил на стажировку в Италию - за это нас даже лично поблагодарил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу. Я уже не говорю про интереснейшие заметки о Баку и Азербайджане различных иностранцев, карты, фотографии и так далее.

- На чем вы считаете важно делать акцент?

- Нужда в хороших историках, исследователях всегда была и будет, и это конечно же касается и истории Азербайджана. Но, для правильной пропаганды, нужны хорошие переводчики. Я думаю, это сейчас как никогда актуально. Хорошую книгу по истории Азербайджана нужно правильно, профессионально переводить, как минимум на русский и английский, и "выносить" за пределы страны. Так же делалось в советское время - печаталось огромное количество буклетов, брошюр на 4-5 языках (азербайджанский, русский, английский, французский, фарси и т.д. – ред.), и распространялось огромными тиражами. Конечно делалось это все в соответствии с советской идеологией, но тем не менее, идея была правильной. Это давало и толчок наплыву туристов и держало на нужном уровне профессию переводчика. К сожалению, сегодня сложно найти хороших переводчиков, которые смогли бы, не дословно, переводить серьезные научные труды. Важность данной профессии заметно упала, и это очень жаль.

- На вашем портале много контента, которого нет на других сайтах...

- Мы начинали с того, что уже было опубликовано - собирали, изучали, что можно использовать, а что нет, и "клали в копилку". Потом в ход пошли книги, журналы, ресурсы из различных библиотек. Ведь многие ученые из Азербайджана посылают свои научные статьи в различные зарубежные журналы стран СНГ, например. Мы стараемся отслеживать их, отбираем, и публикуем. Я уже не говорю о том, что "у нас под носом" - любой сегодня снесенный объект завтра становится историей. Так что, работы непочатый край.

- Насколько востребован ваш проект?

У нас специфическая отрасль и конечно мы не собираемся конкурировать с новостными сайтами, например. К тому же, наш формат таков, что изменить его сложно. Писать об истории Азербайджана короткими новостными статьями в 3-4 абзаца - преступление. С годами большинство азербайджанских пользователей отвыкли читать долго - их можно понять, времена изменились, новости пишутся коротко, да и история не является приоритетом. То же произошло с книгами - сейчас читать стали гораздо меньше. Но работать по-другому для нас не имеет смысла. И вот так историю собственной страны мы собираем по крупицам, учитывая, например, что сначала Азербайджан находился в составе Российской империи, затем Советского Союза. Но, я думаю, что проект AzerHistory как минимум важный и нужный. Многое из того, что долгие годы пылилось на полках, обрело новую жизнь, благодаря нам. Каждый, кто интересуется историей Азербайджана, может найти там что-то интересное. Просвещение - вещь полезная для любого времени.

Натаван Рзаева