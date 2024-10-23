Орхан Карадаш: Нахчыван - это ворота, открывающие путь в весь тюркский мир

Нахчыван - это ворота, открывающие путь в весь тюркский мир.

Нахчыван - это ворота, открывающие путь в весь тюркский мир.

Об этом нахчыванскому бюро Report сказал заместитель председателя Высшего совета по радио и телевидению Турции Орхан Карадаш.

Он напомнил, что в 2024 году исполняется 100 лет со дня создания Нахчыванской АР и 101 год со дня основания Турецкой Республики: "Учитывая это, мы провели в Нахчыване XIV международную конференцию "Общение с будущим", в которой приняли участие обучающиеся в Турции 26 студентов из 15 стран. На конференции наши студенты выступили с интересными презентациями. Считаю, что подобные мероприятия послужат стимулом для дальнейшего расширения связей между двумя странами".