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Орхан Карадаш: Нахчыван - это ворота, открывающие путь в весь тюркский мир

Орхан Карадаш: Нахчыван - это ворота, открывающие путь в весь тюркский мир Нахчыван - это ворота, открывающие путь в весь тюркский мир.
Медиа
23 октября 2024 г. 15:03
Орхан Карадаш: Нахчыван - это ворота, открывающие путь в весь тюркский мир

Нахчыван - это ворота, открывающие путь в весь тюркский мир.

Об этом нахчыванскому бюро Report сказал заместитель председателя Высшего совета по радио и телевидению Турции Орхан Карадаш.

Он напомнил, что в 2024 году исполняется 100 лет со дня создания Нахчыванской АР и 101 год со дня основания Турецкой Республики: "Учитывая это, мы провели в Нахчыване XIV международную конференцию "Общение с будущим", в которой приняли участие обучающиеся в Турции 26 студентов из 15 стран. На конференции наши студенты выступили с интересными презентациями. Считаю, что подобные мероприятия послужат стимулом для дальнейшего расширения связей между двумя странами".

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Версия на азербайджанском языке RTÜK-ün sədr müavini: Naxçıvan Azərbaycana və bütövlükdə türk dünyasına açılan qapıdır

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