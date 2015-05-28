​ООН принял резолюцию с требованием защитить журналистов в зонах конфликтов

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием обеспечить защиту журналистов во время конфликтов в различных частях мира, а также освободить похищенных представителей СМИ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, документ был принят единогласно.

Заместитель генерального секретаря ООН Ян Элиассон заявил, что «в период с 2006 по 2013 год из 593 убийств журналистов 273 произошли в зонах конфликтов».

При этом он отметил, что из общего числа убитых во время конфликтов журналистов 95% являются сотрудниками местных СМИ.