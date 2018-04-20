Омбудсмен сделала замечание азербайджанским СМИ

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен) за 2017 год о ситуации с обеспечением и защитой в Азербайджане прав и свобод человека высказываются замечания в адрес азербайджанских СМИ.

Как сообщает Report, в докладе отмечается, что в СМИ недопустимы случаи рэкета, злоупотребления, передача материалов и информаций, которые отрицательно влияют на воспитание и формирование молодого поколения, создают у людей пессимизм и психологические потрясения, особенно форма передачи криминальных новостей, окольная пропаганда представителей криминального мира, с другой стороны информации, допускающей дискриминацию, носящей необоснованный, клеветнический характер, созданной в результате стороннего влияния и давления.

В период обеспечения свободы мысли, слова и прессы представители СМИ должны следовать правилам этического поведения и всегда стремиться к росту, предпочитать освещение вопросов, отвечающих интересам граждан, материалы, поддерживающие развитии и поддержку прав человека, говорится в докладе.

Документ будет обсужден на очередном пленарном заседании Милли Меджлиса 24 апреля.