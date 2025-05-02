Омбудсмен: Инновации формируют качественно новую медиасреду

Омбудсмен: Инновации формируют качественно новую медиасреду

Стремительный переход к цифровым технологиям, модернизация медиасреды и другие подобные инновации в последние годы формируют качественно новую медиасреду в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявила омбудсмен Сабина Алиева на 2-м форуме на тему "Общественные процессы в медиапространстве" в Баку.

Она подчеркнула, что одним из главных принципов построения правового государства является наличие независимых СМИ, свободы мысли, слова и печати. . Медиа играют важную роль в правовом просвещении общества, оперативном и объективном информировании о происходящих процессах.

Алиева упомянула риски, связанные с дезинформацией, разжиганием ненависти, вторжением в личную жизнь, цифровыми преследованиями, кибербуллингом, провоцированием агрессивного поведения.

Она также добавила, что деятельность СМИ должна регулироваться как правовыми, так и этическими рамками, должны учитываться национальные и моральные ценности, данная деятельность должна соответствовать принципам уважения и соблюдения прав человека.