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Омбудсмен: Инновации формируют качественно новую медиасреду

Омбудсмен: Инновации формируют качественно новую медиасреду Омбудсмен: Инновации формируют качественно новую медиасреду
Медиа
2 мая 2025 г. 11:10
Омбудсмен: Инновации формируют качественно новую медиасреду

Стремительный переход к цифровым технологиям, модернизация медиасреды и другие подобные инновации в последние годы формируют качественно новую медиасреду в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявила омбудсмен Сабина Алиева на 2-м форуме на тему "Общественные процессы в медиапространстве" в Баку.

Она подчеркнула, что одним из главных принципов построения правового государства является наличие независимых СМИ, свободы мысли, слова и печати. . Медиа играют важную роль в правовом просвещении общества, оперативном и объективном информировании о происходящих процессах.

Алиева упомянула риски, связанные с дезинформацией, разжиганием ненависти, вторжением в личную жизнь, цифровыми преследованиями, кибербуллингом, провоцированием агрессивного поведения.

Она также добавила, что деятельность СМИ должна регулироваться как правовыми, так и этическими рамками, должны учитываться национальные и моральные ценности, данная деятельность должна соответствовать принципам уважения и соблюдения прав человека.

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Версия на английском языке Ombudsperson: Innovations creating qualitatively new media environment
Версия на азербайджанском языке Ombudsman: İnnovasiyalar keyfiyyətcə yeni media mühitini formalaşdırmaqdadır

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