​Около 70 журналистов погибли в 2015 году, выполняя свою работу

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Не менее 67 журналистов погибли в 2015 году, выполняя свою работу. Как сообщает Report, об этом говорится в докладе международной организации "Репортеры без границ" (Reporters Without Borders).

Как сообщается в докладе организации, в 2015 году в общей сложности погибли 110 журналистов. Не менее 67 журналистов погибли по причинам, связанным с выполнением своей работы, причины гибели 43 не установлены.

В прошлом году во время выполнения своей работы погибли 66 журналистов.

Наиболее опасными странами для работы журналистов являются Сирия и Ирак, где в 2015 году погибли по девять журналистов, выполнявших свою работу. На третьем месте оказалась Франция, что связано с нападением на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdо в январе 2015 года, когда, по подсчетам организации, погибли 8 журналистов.