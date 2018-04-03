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    Официальный сайт Агентства продбезопасности начал работу

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Начал действовать официальный сайт Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана.

    Как сообщает Report, на сайте, доступном по адресу afsa.gov.az, размещена информация об агентстве, приведены законодательные акты, открыты разделы "Услуги", "Медиа", "Международные связи", "Информация" и "Контакты". На сайте, действующем на азербайджанском и английском языках, есть разделы "Региональные центры" и "Международные стандарты".

    Напомним, что Агентство по продовольственной безопасности приступило к работе с 1 января текущего года.

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