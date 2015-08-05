Официальный представитель НСТР раскритиковал Гильдию кинорежиссеров

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ "В связи с летним сезоном многие передачи на телеканалах вышли на каникулы и вещатели пытаются заполнить эфирное время показом фильмов. Зачастую они останавливают свой выбор на зарубежных фильмах.

Наверное многим интересно, почему наши каналы отдают предпочтение зарубежным фильмам. Во-первых, следует отметить, что представители некоторых занимающихся кинопроизводством структур считают, что НСТР не может установить квоту вещания национальных фильмов, так как вопрос не отразился в законодательстве".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом мониторинга Национального совета телевидения и радио (НСТР) Тевеккюль Дадашов.

Другую причину предпочтения, отдаваемого вещателями зарубежным фильмам, Т.Дадашов объяснил дороговизной приобретения и демонстрации национальных фильмов: "Для демонстрации местных фильмов Гильдия кинорежиссеров требует достаточно крупную сумму - за 1 час 70 манатов. Это невыгодно телеканалам. Гильдия также присвоила фильмы, снятые при СССР, а также новые фильмы, снятые за государственный счет, и теперь требует деньги для их демонстрации, хотя эти фильмы являются государственной собственностью.

Причина редкой демонстрации на наших каналах национальных фильмов и предпочтение им картин зарубежного производства связана именно с этим.

Люди этой сферы должны быть знакомы с реальностью и при анализе воздерживаться от выдвижения правдивых или же неправдивых обвинений. В этом смысле сделанное секретарем Союза кинематографистов Али Исой Джаббаровым в некоторые информационные порталы заявление "политика кинопоказа НСТР на телеканалах демонстрирует неопытность. Данная структура заинтересована в "процветании" на наших национальных телеканалах пиратства. Почему это не пресекается?" исходит от незнания сути проблемы и неопытности".