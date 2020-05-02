Очередной видеоролик Баку медиа-центра посвящен полицейским

Полицейские Азербайджана, наряду с врачами, находятся на передовой по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVİD-19). Они, также ставя свою жизнь под угрозу, защищают здоровье граждан, контролируют строгое соблюдение особого режима карантина для снижения риска инфицирования коронавирусом. Азербайджанская полиция, помимо достойного выполнения своих обязанностей, также приходит на помощь находящимся в трудном положении людям, протягивает им руку помощи.

Как сообщает Report, подготовленный Баку медиа-центром новый видеоролик при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики совместно с киностудией "Азербайджанфильм" имени Дж.Джаббарлы посвящен азербайджанским полицейским. Данный видеоролик размещен на страницах центра в социальных сетях.