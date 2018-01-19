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    Очередной съезд Совета прессы пройдет весной

    Афлатун Амашов: Вопрос заключается не в выдвижении моей кандидатуры, а в том, кого на съезде изберут председателем© Report

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Очередной VII съезд Совета прессы Азербайджана пройдет весной этого года.

    Об этом в заявлении Report сказал председатель СП, депутат Афлатун Амашов.

    По его словам, в ближайшее время будет подготовлен отчет Совета прессы, после чего данный вопрос вынесут на повестку: "Скорее всего, съезд пройдет весной этого года".

    На вопрос о том, выдвинет ли свою кандидатуру в очередной раз, А.Амашов ответил: "Это покажет время. Вопрос заключается не в выдвижении моей кандидатуры, а в том, кого на съезде изберут председателем".

    Отметим, что последний съезд Совета прессы прошел в 2013 году.

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