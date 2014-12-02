Очередное заседание Совета Всемирного конгресса новостных агентств состоится в следующем году в Баку

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Очередное заседание Совета Всемирного конгресса новостных агентств (NACO) состоится в следующем году в Баку.

Решение об этом было принято на втором заседании Совета, проведенном 1 декабря в Лондоне, в головном офисе британского агентства Press Association.

На заседании была обсуждена подготовка к Всемирному конгрессу новостных агентств, который состоится в 2016 году в Баку при организационной поддержке Азербайджанского государственного телеграфного агентства (АзерТАдж). Внесенные руководством АзерТАдж предложения были приняты и включены в повестку дня. Члены Совета решили собраться в следующем году в Баку в тот день, когда будет отмечаться 95-летний юбилей АзерТАдж.

В заседании принимали участие руководители и генеральные секретари агентств ТАСС (Россия), SPA (Королевство Саудовской Аравии), APA (Австрия), EFE (Испания), Reuters и Associated Press (США), а также Европейского альянса новостных агентств (EANA), Федерации арабских новостных агентств (FANA) и Всемирного конгресса новостных агентств.

Отметим, что в рамках поездки в Баку руководители влиятельных новостных агентств мира познакомятся с историческими памятниками, музеями и другими достопримечательностями нашей столицы, а также со спортивными объектами первых Европейских игр, которые состоятся в 2015 году в Баку.