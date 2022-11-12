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Очередная учебная сессия проекта "Журналистика в цифровом мире" состоялась в Report

Очередная учебная сессия проекта "Журналистика в цифровом мире" состоялась в Report 15:10
Медиа
12 ноября 2022 г. 16:00
Очередная учебная сессия проекта Журналистика в цифровом мире состоялась в Report

Очередная учебная сессия в рамках проекта "Журналистика в цифровом мире", реализуемого общественным объединением "Сеть журналистов Азербайджана", была посвящена подготовке экономических новостей.

На этот раз участники тренинга побывали в информационном агентстве Report, где встретились с директором агентства Фуадом Гусейналиевым, заместителем главного редактора Илахой Мамедли и редактором экономического отдела Намиком Гусейновым.

Во время встречи участников подробно проинформировали о принципах работы агентства, производстве новостей, в том числе на экономическую тему, их источника, оперативности, адаптации новостей к языку общества и возможности сделать сложные экономические материалы широкой публике и пр.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Rəqəmsal dünyada jurnalistika" layihəsi çərçivəsində növbəti təlim sessiyası "Report"da olub

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