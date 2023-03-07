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Гамид Гамидов принял участие в интерактивной лекции о сотрудничестве в медиа-секторе во время войны

Гамид Гамидов принял участие в интерактивной лекции о сотрудничестве в медиа-секторе во время войны Состоялась интерактивная лекция "Украинско-азербайджанское сотрудничество в медиа-секторе в условиях военного времени".
Медиа
7 марта 2023 г. 10:45
Гамид Гамидов принял участие в интерактивной лекции о сотрудничестве в медиа-секторе во время войны

Состоялась интерактивная лекция "Украинско-азербайджанское сотрудничество в медиа-секторе в условиях военного времени".

Как сообщает Report, приглашенным лектором стал известный азербайджанский журналист, медиа-директор крупнейшего в Азербайджане медиахолдинга Global Media Group Гамид Гамидов.

Онлайн-встречу модерировала Марина Гончарук – куратор украинско-азербайджанских проектов.

В ходе лекции было обсуждено развитие сотрудничества украинских и азербайджанских журналистов, влияние их работы на отношения Украины и Азербайджана, важность интенсификации диалога между СМИ двух стран.

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Версия на азербайджанском языке Müharibə şəraitində mətbuat sahəsində Ukrayna-Azərbaycan əməkdaşlığı müzakirə olunub

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