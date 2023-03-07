Гамид Гамидов принял участие в интерактивной лекции о сотрудничестве в медиа-секторе во время войны

Гамид Гамидов принял участие в интерактивной лекции о сотрудничестве в медиа-секторе во время войны

Состоялась интерактивная лекция "Украинско-азербайджанское сотрудничество в медиа-секторе в условиях военного времени".

https://static.report.az/photo/272d9146-4e42-333a-bb32-0326091a5216.jfif https://static.report.az/photo/272d9146-4e42-333a-bb32-0326091a5216.jfif

Состоялась интерактивная лекция "Украинско-азербайджанское сотрудничество в медиа-секторе в условиях военного времени". Как сообщает Report, приглашенным лектором стал известный азербайджанский журналист, медиа-директор крупнейшего в Азербайджане медиахолдинга Global Media Group Гамид Гамидов. Онлайн-встречу модерировала Марина Гончарук – куратор украинско-азербайджанских проектов. В ходе лекции было обсуждено развитие сотрудничества украинских и азербайджанских журналистов, влияние их работы на отношения Украины и Азербайджана, важность интенсификации диалога между СМИ двух стран. Подпишитесь на наш Telegram канал