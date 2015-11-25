​Общественный телеканал и НСТР попросили у суда время

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде прошел судебный процесс по апелляционной жалобе Общественного телеканала (İTV) против Национального совета телерадиовещания (НСТР).

Как сообщает Report, на процессе под председательством Эльшаны Велиевой представители обеих сторон попросили у суда время.

Очередной судебный процесс назначен на 9 декабря.

Отметим, что по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева в 2011 году национальным телеканалам для съемок телевизионных фильмов было выделено 5 млн. манатов. В тот же год НСТР выделил для съемок представленного на телеканале İTV многосерийного художественного фильма "Qarabağnamə" 800 тыс. манатов.

Однако съемки телевизионного фильма были приостановлены. В этом году НСТР подал в суд на İTV и потребовал вернуть 429 тыс. манатов.

С указанным иском НСТР обратился в Бакинский административно-экономический суд №1.

Суд обеспечил иск НСТР. Не согласная с судебным постановлением компания подала апелляционную жалобу в Бакинский апелляционный суд.