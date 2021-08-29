"Общественному телевидению и радиовещанию" исполняется 16 лет

Сегодня исполняется 16 лет с начала деятельности компании "Общественное телевидение и радиовещание" (ITV)

Сегодня исполняется 16 лет с начала деятельности компании "Общественное телевидение и радиовещание" (ITV).

Как передает Report, компания создана Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О применении закона "Об общественном телевидении и радиовещании" от 5 ноября 2004 года. Согласно указу, ITV были переданы все имущество и оборудование второго государственного телеканала и первой государственной радиостанции. Деятельность компании регулируется законом "Об общественном телевидении и радиовещании".

Лицензию на вещание "Общественное телевидение" получило 22 августа 2005 года.

ITV, штаб-квартира которой находится в Баку, вещает круглосуточно по всей республике на азербайджанском языке. Компания является членом Европейского союза вещания.

Совет вещания "Общественного телевидения" состоит из девяти человек. Генеральный директор, в свою очередь, координирует творческую и деловую деятельность компании, в целом отвечает за организацию вещания. Он избирается сроком на четыре года Советом вещания.

Генеральным директор "Общественного телевидения и радиовещания" является Балакиши Гасымов, избранный на эту должность 1 июня 2018 года. Под руководством Б.Гасымова телеканал заиграл новыми красками, были приглашены новые телеведущие, которых позитивно восприняли в обществе. Зрители с интересом встретили новые передачи, появившиеся на телеканале. В их числе можно упомянуть "3D", "Dikdaban", "Pressinq" и другие. Таким образом, телеканал расширил аудиторию.

В тоже время, проводимые в компании кадровые реформы оказали позитивный вклад в развитие телевидения. Так, с целью повышения рабочего коэффициента были созданы новые позиции. Кроме того, телеканал увеличил количество просветительских передач, что также способствовало расширению аудитории.

"Общественное телевидение" находилось в авангарде информационной войны и в период 44-дневной Отечественной войны.

Коллектив информационного агентства Report поздравляет коллег из "Общественного телевидения и радиовещания" и желает им еще больших успехов в работе.