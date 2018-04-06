ОБСЕ приветствует освобождение главы интернет-телевидения Kanal 13 Азиза Оруджева

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Харлем Дезир приветствует освобождение главы интернет-телевидения Kanal 13 Азиза Оруджева в Азербайджане.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении ОБСЕ.

По словам Х. Дезира, офис ОБСЕ по свободе СМИ и он лично готовы сотрудничать с властями Азербайджана в вопросе уголовных дел других журналистов и оказать поддержку по улучшению ситуации со свободой СМИ в республике.

Напомним, 5 апреля на судебном процессе под председательством судьи Верховного суда Али Сейфалиева было объявлено решение по кассационной жалобе А.Оруджева. Согласно решению, с него были сняты обвинения по статье 192.2 Уголовного кодекса (незаконное предпринимательство). Статья 308.2 была переквалифицирована в статью 308.1. Суд вынес в его отношении условную меру наказания.

Отметим, что 2 мая прошлого года А.Оруджев был задержан по обвинению в оказании сопротивления полиции, суд вынес решение назначить ему административный арест сроком на 30 суток. 1 июня в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генеральной прокуратуры против него было возбуждено уголовное дело по статьям 192 (незаконное предпринимательство) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса.

Затем по решению Насиминского районного суда в отношении А.Оруджева была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Напомним, что решением Бакинского суда по тяжким преступлениям он был лишен свободы сроком на 6 лет.