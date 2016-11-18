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    Обнародованы проблемы, с которыми чаще сталкивается население после приостановки аналогового вещания

    До сегодняшнего дня на горячую линию поступило около 44 тыс. обращений

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Население продолжает обращаться, несмотря на то, что прошло 18 дней со дня приостановления аналогового вещания в Баку и на Абшеронском полуострове. 

    Как сообщила Report начальник технического отдела производственного объединения телерадиовещания и спутниковой связи Зохра Эфендиева, до сегодняшнего дня было принято 43,5 тыс. звонков: "Это не все обращения. После приостановления аналогового вещания на горячую линию (номер 14-11)  поступило около 44 тыс. обращений. Однако население обращается и в другие отделы. 

    По ее  словам, преимущественно у пожилого населения возникают проблемы с установкой декодеров: "Иногда наши сотрудники добровольно помогают пожилым и больным людям у них на дому".

    З.Эфендиева отметила, что по данному вопросу поступают звонки и из регионов.

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