Обнародованы проблемы, с которыми чаще сталкивается население после приостановки аналогового вещания

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Население продолжает обращаться, несмотря на то, что прошло 18 дней со дня приостановления аналогового вещания в Баку и на Абшеронском полуострове.

Как сообщила Report начальник технического отдела производственного объединения телерадиовещания и спутниковой связи Зохра Эфендиева, до сегодняшнего дня было принято 43,5 тыс. звонков: "Это не все обращения. После приостановления аналогового вещания на горячую линию (номер 14-11) поступило около 44 тыс. обращений. Однако население обращается и в другие отделы.

По ее словам, преимущественно у пожилого населения возникают проблемы с установкой декодеров: "Иногда наши сотрудники добровольно помогают пожилым и больным людям у них на дому".

З.Эфендиева отметила, что по данному вопросу поступают звонки и из регионов.