Обнародованы причины аннулирования лицензии радио ANS ÇM

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Аннулирование лицензии радио ANS ÇM связано с постоянными нарушениями требований рекламного законодательства. Эти нарушения создали юридическую предпосылку для аннулирования лицензии.

Об этом в заявлении Report сообщил представитель Национального совета телерадиовещания (НСТР) Тогрул Мусазаде.

По его словам, случаи нарушения требований рекламного законодательства радио начались в конце прошлого года.

Т.Мусазаде отметил, что из-за нарушения требований законодательства 23 декабря прошлого года НСТР оштрафовал независимую компанию ANS на сумму 161 тыс. манатов: "После этого компания подала жалобу и между компанией и НСТР началось судебное разбирательство. В апреле этого года суд решил вопрос в пользу НСТР, а компания все еще не перечислила данные 161 тыс. манатов в госбюджет. Несмотря на окончание суда, судебные решения все еще на поступили в совет. После поступления решений НСТР обратиться в организацию, занимающуюся исполнением судебных решений".