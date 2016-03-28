НСТР обнародовал предварительные результаты мониторинга передач, вышедших в эфир в праздничные дни

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В дни каникул, объявленных в Азербайджане по случаю Новруз байрамы, серьезных правонарушений в эфире телеканалов не выявлено.

Об этом Report сообщил завотделом экспертизы, программирования и аналитики Национального совета телерадиовещания Тевеккюль Дадашев.

По его словам, мониторинговая группа НСТР провела общие наблюдения в связи с передачами, вышедшими в эфир в праздничные дни: "Хотя в ходе проведенных в праздничные дни общих наблюдений были выявлены незначительные недочеты, серьезных правонарушений не было.

В праздничные дни телеканалы представители зрителям красочные программы. Было уделено широкое место национальным фильмам и праздничным концертам".

Т.Дадашев заявил о продолжении наблюдений, связанных с эфиром в праздничные дни.