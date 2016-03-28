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    НСТР обнародовал предварительные результаты мониторинга передач, вышедших в эфир в праздничные дни

    Завотделом: Серьезных правонарушений не выявлено

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В дни каникул, объявленных в Азербайджане по случаю Новруз байрамы, серьезных правонарушений в эфире телеканалов не выявлено.

    Об этом Report сообщил завотделом экспертизы, программирования и аналитики Национального совета телерадиовещания Тевеккюль Дадашев.

    По его словам, мониторинговая группа НСТР провела общие наблюдения в связи с передачами, вышедшими в эфир в праздничные дни: "Хотя в ходе проведенных в праздничные дни общих наблюдений были выявлены незначительные недочеты, серьезных правонарушений не было.

    В праздничные дни телеканалы представители зрителям красочные программы. Было уделено широкое место национальным фильмам и праздничным концертам".

    Т.Дадашев заявил о продолжении наблюдений, связанных с эфиром в праздничные дни. 

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