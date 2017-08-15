Обнародованы телеканалы, нарушающие нормы литературного азербайджанского языка - СПИСОК

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В Национальном совете телерадиовещания обнародованы результаты мониторинга по проекту "Сохранение литературного языка в теле-радио-пространстве Азербайджана".

Как сообщает Report, мониторинг был проведен в июне-июле специалистами кафедры языкознания Бакинского государственного университета и НСТР при финансовой поддержке Фонда господдержки СМИ при президенте на основе проекта "Фонд помощи электронным медиа".

По словам председателя совета Нуширавана Магеррамли, был проведен мониторинг языка передач на 6 каналах: İTV, ATV, Space, Lider, Xəzər, ARВ: "К сожалению, из-за нарушений норм языка на нынешнем телевидении мы вынуждены проводить такие мониторинги".

По результатам мониторинга, допускаются лексические, грамматические и стилистические нарушения. Из обнаруженных 850 фактов 371 фонетические нарушения, 177 – лексические, 200 – грамматические, 104 – стилистические.

Наибольшие фонетические нарушение обнаружены на İTV- 66%. Фонетические нормы языка нарушаются на 43% на канале Xəzər ТВ, 51% - ATV, 38% - Lider, 36% - Space.

Лексические нарушения составляют 28% на канале Space, морфологические нарушения - 17% на канале Lider, нарушения синтаксиса - 12% на канале ATV. Наибольшее количество стилистических нарушений - 24% встречаются на канале ARB. Наименьшее количество стилистических нарушений зафиксировано на İTV – 3%.