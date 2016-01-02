​Обнародованы азербайджанские телеканалы, получившие в прошлом году наибольшее количество предупреждений и штрафов - СПИСОК

Баку. 2 января.REPORT.AZ/ Обнародованы телеканалы, получившие в прошлом году наибольшее количество предупреждений со стороны Национального совета телерадиовещания (НСТР).

Как сообщает Report, в 2015 году НСТР трижды предупреждал независимую телерадиокомпанию "Space".

Наибольшее количество штрафов в прошлом году получил ANS, который оштрафован в целом на 240 000 манатов. Кроме того, трансляция выходящих в эфир телеканала ANS передач "Sən tək deyilsən" и "Xoşqədəmlə axtarıram səni" была приостановлены на месяц, а программе "Salam Azərbaycan" запретили выходить в эфир в течение 10-ти дней.

За 2015 год НСТР также по одному разу предупреждал телеканал "Lider" и Общественный телеканал (İTV).

Кроме того, был приостановлен показ телесериала "Qaynanamız" на канале "ATV".

За нарушение закона в день траура, объявленного в связи с аварией на 10-й морской нефтедобывающей платформе в месторождении "Гюнешли", телеканалам "Space" и "Xəzər" и радиостанциям ANS ÇM, Jazz FM, Anten FM, Araz FM было сделано замечание, вещателям даны соответствующие рекомендации.