Обнародовано название нового новостного канала в Азербайджане

© Report

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Национального совета телерадиовещания (НСТР).

Как сообщили Report в пресс-службе Совета, на заседании были рассмотрены документы ООО "BAKU ART LAB", ООО "Türkel TV" и ООО "MEDİA MASTER", участвовавших в объявленном решением Совета от 14 ноября 2017 года конкурсе на открытие специализированного (новостного) телеканала общереспубликанского телевещания (31-й телеканал, вещающий в Баку и на Абшероне), обсуждены итоги конкурса. Отметим, что конкурс проходил с 16 ноября по 16 декабря текущего года.

Национальный совет телерадиовещания, руководствуясь статьями 15,19 Закона Азербайджанской Республики "О телерадиовещании" №345-IIQ от 25 июня 2002 года, пунктами 8.6, 9.6. "Положения о Национальном совете телерадиовещания", утвержденного указом президента Азербайджанской Республики №795 от 5 октября 2002 года, статьей 22.1 Закона Азербайджанской Республики "О лицензиях и разрешениях" №176-VQ от 15 марта 2016 года, а также приняв во внимание наличие у ООО "Türkel TV" более обширных по сравнению с другими претендентами творческих возможностей, более подходящей материально-технической базы и профессионального кадрового состава, объявил ООО "Türkel TV" победителем конкурса и выдал ему бессрочную лицензию на общереспубликанское телевещание на 31-м телеканале.