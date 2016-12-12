Обнародовано количество обращений, поступивших после приостановки аналогового вещания в районах

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ На "горячую линию" (14-11), созданную после приостановки аналогового вещания на территории Баку и Абшеронского полуострова и в большинстве районов, поступило свыше 50 тыс. обращений".

Об этом в заявлении Report сообщила начальник технического отдела ПО "Телерадиовещание и Спутниковая связь" Зохра Эфендиева.

Она отметила, что по сравнению с Баку количество обращений из районов меньше: "После приостановления аналогового телевещания в районах поступило 2275 обращений. Население в основном интересуют вопросы, где можно приобрести декодеры, как подключиться".

З.Эфендиева подчеркнула, что в настоящее время для обеспечения вещания социального пакета по всей стране функционируют 100 цифровых теледатчиков.

Отметим, что аналоговое телевещание в Баку и на Абшеронском полуострове было приостановлено с 1 ноября, а в большинстве районов - с 1 и 10 декабря.