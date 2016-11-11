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    Обнародовано количество обращений, поступивших после приостановки аналогового вещания в Баку и на Абшеронском полуострове

    В основном интересуются декодером, причинами проблем, возникших в цифровом вещании, и трансляцией канала TRT 1

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Обнародовано количество обращений, поступивших на "горячую линию" (14-11), созданную после приостановки аналогового вещания на территории Баку и Абшеронского полуострова.

    Как сообщила Report начальник технического отдела ПО "Телерадиовещание и Спутниковая связь" Зохра Эфендиева, с 1 ноября по сей день от населения поступило около 40 тыс. звонков.

    Граждане в основном интересуются декодером, причинами проблем, возникших в цифровом вещании и трансляцией, канала TRT 1. 

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