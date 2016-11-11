Обнародовано количество обращений, поступивших после приостановки аналогового вещания в Баку и на Абшеронском полуострове

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Обнародовано количество обращений, поступивших на "горячую линию" (14-11), созданную после приостановки аналогового вещания на территории Баку и Абшеронского полуострова.

Как сообщила Report начальник технического отдела ПО "Телерадиовещание и Спутниковая связь" Зохра Эфендиева, с 1 ноября по сей день от населения поступило около 40 тыс. звонков.

Граждане в основном интересуются декодером, причинами проблем, возникших в цифровом вещании и трансляцией, канала TRT 1.