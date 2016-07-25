Обнародована дата суда по иску НСТР в связи с аннулированием лицензии ANS

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Обнародована дата рассмотрения судебного иска Национального совета телерадиовещания (НСТР) о прекращении деятельности (аннулировании лицензии) независимой телерадиокомпании ANS.

Как сообщает Report, подготовительное заседание в Бакинском апелляционном суде назначено на 29 июля.

Дело будет рассматриваться под председательством судьи Ульви Майылова.

Отметим, что в целях пресечения провокационных действий, направленных на нарушение отношений стратегического партнерства между Турцией и Азербайджаном, и открытой пропаганды терроризма, руководствуясь обращением Генпрокуратуры Азербайджанской Республики от 18 июля 2016 года и требованиями ст. 11, 23, 32 закона Азербайджанской Республики "О теле- и радиовещании", Национальный совет телерадиовещания принял решение о приостановке с 18:30 часов 18 июля 2016 года деятельности телеканала ANS на месяц, возбуждении иска об аннулировании лицензии № TR 099 от 25 октября 2013 года, аннулировании лицензии № TR 100, выданной телекомпании ANS 25 октября 2013 года в соответствии со ст. 23.2.8 закона Азербайджанской Республики "О теле- и радиовещании".

После этого НСТР обратился в Бакинский апелляционный суд в связи с аннулированием лицензии, выданной независимой телекомпании ANS.