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Обнародован порядок использования скрытной аудио и визуальной информации в Азербайджане

Обнародован порядок использования скрытной аудио и визуальной информации в Азербайджане Обнародован порядок использования скрытной аудио и визуальной информации в Азербайджане.
Медиа
10 декабря 2021 г. 11:46
Обнародован порядок использования скрытной аудио и визуальной информации в Азербайджане

Обнародован порядок использования скрытной аудио и визуальной информации в Азербайджане.

Как сообщает Report, это нашло отражение в новом законопроекте "О медиа".

Использование проводившихся скрытно аудио и видеозаписей, фотосъемок или их распространение допускается только в случае, если на это есть решение суда, с письменного согласия лица на использование или распространение материалов, снятых в отношении него, а также в качестве необходимых мер для защиты определенных Конституцией Азербайджана прав и свобод другого лица (лиц).

Во всех остальных случаях использование скрытых аудио и видеозаписей, кино и фотосъемок и их распространение запрещается.

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Версия на английском языке Azerbaijan announces rules for using secret audio and visual information
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gizli audio və vizual məlumatlardan istifadə qaydası açıqlanıb

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