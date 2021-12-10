Обнародован порядок использования скрытной аудио и визуальной информации в Азербайджане

Обнародован порядок использования скрытной аудио и визуальной информации в Азербайджане.

Обнародован порядок использования скрытной аудио и визуальной информации в Азербайджане.

Как сообщает Report, это нашло отражение в новом законопроекте "О медиа".

Использование проводившихся скрытно аудио и видеозаписей, фотосъемок или их распространение допускается только в случае, если на это есть решение суда, с письменного согласия лица на использование или распространение материалов, снятых в отношении него, а также в качестве необходимых мер для защиты определенных Конституцией Азербайджана прав и свобод другого лица (лиц).

Во всех остальных случаях использование скрытых аудио и видеозаписей, кино и фотосъемок и их распространение запрещается.