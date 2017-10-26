Объем средств из госбюджета для Фонда господдержки развития СМИ будет увеличен

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Обнародован объем средств, которые будут выделены Фонду государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджана в следующем году.

Как сообщает Report, согласно проекту госбюджета на 2018 год, Фонду в следующем году будет выделено 4 042 068 манатов. Эта цифра в 2017 году составила 3 932 544 маната.

Таким образом, в следующем году Фонду из госбюджета будет выделено средств на 109 524 маната больше.