О состоянии раненых при подрыве на мине в Кельбаджаре - ВИДЕО

Стало известно о состоянии режиссера AzTV Эмина Мамедова, получившего ранения в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе.

Стало известно о состоянии режиссера AzTV Эмина Мамедова, получившего ранения в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе.

Как сообщает Report, об этом в эфире AzTV сказал сам Э.Мамедов.

Режиссер отметил, что его состояние стабильное, он прошел обследование и проходит лечение: "Рано утром нас поместили в госпиталь, провели обследование и начали лечение. Переломов у меня не выявлено".

Э.Мамедов также сообщил, что один из пострадавших - представитель исполнительной власти - был помещен в реанимацию и находится в тяжелом состоянии.

Отметим, что 4 июня около 11 часов пассажирский автомобиль марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. В результате этого погибли 3 человека - оператор телеканала АzTV Сирадж Абышев, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

По факту в Военной прокуратуре Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 116.0.6 (нарушение международно-правовых норм во время вооруженного конфликта) и др. статьям Уголовного кодекса.

В настоящее время проводятся интенсивные оперативно-следственные действия.