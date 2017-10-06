Нушираван Магеррамлы: На некоторых телеканалах нарушаются нормы литературного языка

© Report/ Orkhan Azim

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ "Нормы литературного языка были установлены не на основе диалекта какого-либо региона. К сожалению, на некоторых телеканалах нарушаются нормы литературного языка. Телеканалы должны уделить этому вопросу внимание, устранить недостатки".

Как сообщает Report, об этом председатель Национального совета телевидения и радио (НСТР) Нушираван Магеррамлы сказал на мероприятии на тему "Роль СМИ в сохранении и развитии азербайджанского литературного языка".

Он отметил, что из иностранных языков в азербайджанский язык перешло много слов: "Некоторые телевизионные ведущие, чтобы показать себя более грамотными и современными излишне используют иностранные слова. Это неправильно. Вопрос дает обратный эффект. Один из беспокоящих нас моментов связан с правильной интонацией в речи ведущих. В таком случае зрители этого не понимают, потому что если ударение поставлено неправильно, слово понимается также неверно".

Н. Магеррамлы подчеркнул, что имеются проблемы, связанные с чтением текстов: "Иногда тексты читаются быстро".