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    Нушираван Магеррамлы: На некоторых телеканалах нарушаются нормы литературного языка

    Один из беспокоящих нас моментов связан с правильной интонацией в речи ведущих© Report/ Orkhan Azim

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ "Нормы литературного языка были установлены не на основе диалекта какого-либо региона. К сожалению, на некоторых телеканалах нарушаются нормы литературного языка. Телеканалы должны уделить этому вопросу внимание, устранить недостатки".

    Как сообщает Report, об этом председатель Национального совета телевидения и радио (НСТР) Нушираван Магеррамлы сказал на мероприятии на тему "Роль СМИ в сохранении и развитии азербайджанского литературного языка".

    Он отметил, что из иностранных языков в азербайджанский язык перешло много слов: "Некоторые телевизионные ведущие, чтобы показать себя более грамотными и современными излишне используют иностранные слова. Это неправильно. Вопрос дает обратный эффект. Один из беспокоящих нас моментов связан с правильной интонацией в речи ведущих. В таком случае зрители этого не понимают, потому что если ударение поставлено неправильно, слово понимается также неверно".

    Н. Магеррамлы подчеркнул, что имеются проблемы, связанные с чтением текстов: "Иногда тексты читаются быстро".

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