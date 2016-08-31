Нушираван Магеррамли: Платное эфирное время на телеканалах должно предоставляться в соответствии с законодательством

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ "С каждым днем роль медиа растет. С этой точки зрения во время референдума на медиа возлагается большая ответственность".

Как сообщает Report, об этом на прошедшем в Баку семинаре-совещании на тему "Роль и обязанности средств массовой информации в процессе предреферендумной агитации" заявил председатель Национального совета телерадиовещания Нушираван Магеррамли.

По его словам, в Избирательном кодексе открыто указана роль медиа в референдуме: "Думаю, что здесь СМИ должны создать сторонам равные условия. Свобода мысли и слова в Азербайджане полностью обеспечены. С этой точки зрения для деятельности медиа существуют благоприятные условия".

Н.Магеррамли заявил, что платное эфирное время на азербайджанских телеканалах должно предоставляться в соответствии с законодательством, связанным с рекламой: "До сих пор в данном вопросе мы не сталкивались с серьезной проблемой. Естественно, при выявлении нарушений в вопросе платного эфира в агитационном процессе при всенародном голосовании, будут приняты соответствующие меры".